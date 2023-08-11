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لبنان

بوشكيان: المشاريع الاستثمارية دليل على ثقة المبادرين بمستقبل لبنان

Lebanon 24
11-08-2023 | 04:41
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افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معامل SAGA cosmetics قائلا: "هذا المصنع نموذجي مطبوع بالجودة والمعايير والأناقة. مصنع لتزويد المستهلك بمنتج راق يتمتع بكامل المواصفات المطلوبة للمنافسة في الداخل والخارج" .
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أضاف:"منذ تسلمي الوزارة، جاهدت في سبيل دفع الصناعيين على اعطاء أفضل ما لديهم، وهم في الأساس مقتنعون بذلك، انطلاقا من حرصهم على الإرث الصناعي العائلي المتكامل مع خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق نموه. في السنتين الماضيتين، تطور القطاع الصناعي اللبناني بشكل كبير ويعود ذلك إلى سلسلة قرارات اتخذناها في الوزارة لتبسيط الاجراءات، وتسريع منح المعاملات، وتسهيل عملية الانتاج، ورفع مستواها، وضبط المخالفات. لاقانا الصناعي في نصف الطريق، متيقنا أن ما نقوم به هو لخدمته". 

أردف:" أهنىء زحلة والمنطقة بإعلاء مدماك صناعي جديد فيها. أشكر صديقي ناصيف على جرأته المعتادة، والاستثمار في ظرف دقيق وصعب، نأمل جميعنا ألا يطول. لأن انتهاء الأزمة السياسية بانتخاب رئيس جمهورية ينعكس سريعا وايجاباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية". 

وختم:" أطمئنكم إلى أن المشاريع الاستثمارية الصناعية تقوم بشكل متواصل وفي المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب الى البقاع وبيروت وجبل لبنان. هذا دليل على أن ثقة المبادرين وأصحاب الأموال ورؤيتهم بمستقبل لبنان المزدهر قوية وصائبة".
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