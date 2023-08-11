حادث سير مروع فجرا في كفررمان.. هذه حصيلته (صور)

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وقع حادث سير مروع فجر اليوم الجمعة على اوتوستراد كفررمان ـ النبطية ادى الى سقوط 3 جرحى تم نقلهم الى أحد مستشفيات المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".