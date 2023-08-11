Advertisement

لبنان

أمن الدّولة توقف مروّجاً للمخدّرات في كفرشيما

Lebanon 24
11-08-2023 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1096579-638273518462483771.jpg
Doc-P-1096579-638273518462483771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دوريّة من أمن الدولة- مكتب بعبدا، "ضمن إطار الحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في ملاحقة شبكات ترويج المخدّرات، وبعد مراقبة ورصد،  اللبنانيّ  (و.ت)في محلة كفرشيما -  طريق صيدا القديمة.
Advertisement

  وبعد التحقيق معه، تبيّن وجود مذكّرتيّ توقيف غيابيّتين بحقّه بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، كما اعترف باستمراره في ترويج المخدرات.

وأُجرِي المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2023-08-11
05:00 | 2023-08-11
07:35 | 2023-08-11
06:56 | 2023-08-11
06:54 | 2023-08-11
06:42 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24