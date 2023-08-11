أمن الدّولة توقف مروّجاً للمخدّرات في كفرشيما

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اوقفت دوريّة من أمن الدولة- مكتب بعبدا، "ضمن إطار الحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة في ملاحقة شبكات ترويج المخدّرات، وبعد مراقبة ورصد، اللبنانيّ (و.ت)في محلة كفرشيما - طريق صيدا القديمة.وبعد التحقيق معه، تبيّن وجود مذكّرتيّ توقيف غيابيّتين بحقّه بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، كما اعترف باستمراره في ترويج المخدرات.وأُجرِي المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.