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لبنان
بعد الحديث عن إقفال تلفزيون لبنان.. موقفٌ مرتقب لوزير الإعلام
Lebanon 24
11-08-2023
|
05:11
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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر منصة "إكس" قائلاً: "عطفاً على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الامر".
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