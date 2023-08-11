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لبنان

بعد الحديث عن إقفال تلفزيون لبنان.. موقفٌ مرتقب لوزير الإعلام

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:11
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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر منصة "إكس" قائلاً: "عطفاً على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الامر".
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لبنان

زياد مكاري

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