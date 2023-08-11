بعد الحديث عن إقفال تلفزيون لبنان.. موقفٌ مرتقب لوزير الإعلام

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر منصة "إكس" قائلاً: "عطفاً على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الامر".

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