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لبنان

بري يتسلّم تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة "الفاريز آند مارسال"

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:25
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تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة "الفاريز آند مارسال"، كما جرى تعميم التقرير على كافة السادة النواب، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لبرّي.
 
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