الرقم كبير.. كم بلغ عدد المنازل المُدمّرة جرّاء أحداث عين الحلوة؟

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وأفادت كلاوس بأن الأعمال العدائية دفعت مئات العائلات للنزوح، مشيرة إلى أن بعض سكان المخيم عاد هناك بالفعل، متوقعة أن تكون الاشتباكات قد أسفرت عن دمار ما بين 200 و400 منزل داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به.ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ مجمعاً مدرسياً تابعاً للأونروا يتسع لأكثر من 3000 طفل، قد تعرّض للانتهاك جرّاء الإشتباكات الأخيرة، وأضافت: "هناك منشآت أخرى تابعة للأمم المتحدة بما فيها مدارس أخرى ومركز صحي، تعرضت لأضرار، وما زلنا غير قادرين على الوصول إلى كل مناطق المخيم بالكامل".