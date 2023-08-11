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لبنان

نواب أميركيون يدخلون أنفاق "حزب الله".. شاهدوا صورهم عند الحدود!

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:41
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قام وفد أميركي يضمُّ أكثر من 24 نائباً ديمقراطياً من مجلس النواب في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بزيارة إلى الحدود الفلسطينية المحتلة مع لبنان.
 
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في منشورٍ جديدٍ لها عبر حسابها الرسمي على منصّة "إكس"، أن وفداً أميركياً رفيع المستوى تفقد الحدود مع لبنان، وقام بزيارة أنفاق "حزب الله".

وأكّدت الدفاع الإسرائيلية أن الوفد الأميركي المكون من 24 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي، قد قام بجولة في بطارية المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" فضلاً عن أنفاق ما أسمتها بـ"أنفاق حزب الله".
 
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي أجريا مناقشات جادة ومثمرة تتعلق بالتحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
 
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