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لبنان

فرنجية من الديمان: المرحلة خطيرة

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:54
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس تيار "المردة "سليمان فرنجيه يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجيه، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة و زغرتا اهدن المطران جوزيف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.
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ولفت فرنجيه اثر اللقاء الى ان "زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي"، مشيراً الى ان "الاجواء كانت اكثر من ايجابية وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد".

واضاف: "من المؤكد اننا جميعاً وعلى راسنا غبطة البطريرك نرى انه من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل".
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