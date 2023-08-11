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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت سوريين بالجرم المشهود في ميمس

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:50
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:


بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات سرقة الحديد والخردة وبيع المسروقات، كثّفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات بغية رصد السارقين وتوقيفهم.
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بتاريخ 2023-08-02 وبنتيجة عمليات المراقبة التي تنفّذها دوريات الشعبة في قضاء حاصبيا، اشتبهت إحدى الدوريات بشخصين على متن سيارة نوع "رينو رابيد" لون أزرق، يقومان بسرقة كمية من الحديد والخردة الموضّبة في بلدة ميمس بعد أن عملت البلدية على توضيبها وفرزها، فجرى توقيفهما بالجرم المشهود في المحلة وضبط الآليّة المُستخدمة، وتبيّن أنّهما يُدعيان:

أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
ح. ح. (مواليد عام 2000، سوري)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة كمية الحديد والخردة من البلدة المذكورة، ولكن عملية توقيفهما حالت دون ذلك.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
 
 

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