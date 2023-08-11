عطلة الصحافة في عيد "انتقال السيدة العذراء"

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه " بمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" الموافق يوم الثلاثاء 15 آب 2023، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب صباح الاربعاء في السادس عشر منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك" .

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