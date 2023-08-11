Advertisement

لبنان

عطلة الصحافة في عيد "انتقال السيدة العذراء"

Lebanon 24
11-08-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1096602-638273556616745499.png
Doc-P-1096602-638273556616745499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان انه " بمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" الموافق يوم الثلاثاء 15 آب 2023،  تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب صباح الاربعاء في السادس عشر منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك" .
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:09 | 2023-08-11
05:00 | 2023-08-11
07:57 | 2023-08-11
07:35 | 2023-08-11
06:56 | 2023-08-11
06:54 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24