أكد وزير الاعلام زياد مكاري لـ"لبنان24" أنّ "ما يتردد عن اقفال تلفزيون لبنان غير صحيح على الاطلاق".

وقال مكاري إنّ الدفعة الأولى من المستحقات الاضافية للموظفين قد تم تحويلها إلى المصارف، وفي الجلسة المقبلة للحكومة سيقر مرسوم بالدفعة الثانية المقررة وقيمتها 16 مليار و 800 مليون ليرة"، وأضاف: "على نقابة موظفي التلفزيون أن تكون على قدر المسؤولية بعد انتفت أسباب الإضراب".