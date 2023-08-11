كان يقود دراجته الناريّة... الشاب طارق تُوفي في حادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب طارق هاجر، بعدما تعرّض لحادث سير، أثناء قيادته دراجته النارية يوم الأحد الماضي، في محلة شارع الحرية في طرابلس.





وكان قد نُقل في وقتها الى المستشفى وهو بحالة حرجة.