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لبنان
كان يقود دراجته الناريّة... الشاب طارق تُوفي في حادث سير مروّع
Lebanon 24
11-08-2023
|
06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب طارق هاجر، بعدما تعرّض لحادث سير، أثناء قيادته دراجته النارية يوم الأحد الماضي، في محلة شارع الحرية في طرابلس.
وكان قد نُقل في وقتها الى المستشفى وهو بحالة حرجة.
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حادث سير
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