صواريخ من لبنان ستضربُ أهدافاً إستراتيجية إسرائيليّة.. تقريرٌ يكشف السيناريو الخطير!

رأى تقريرٌ جديدٌ نشرهُ موقع "makorrishon" الإسرائيليّ أنّه لدى "حزب الله" في لبنان والإيرانيين العديد من الأسباب التي تدفعهم لتصفية الحسابات مع إسرائيل، وعلى رأسها إغتيال مسؤولين إيرانيين كبار جرى اتهام إسرائيل بقتلهم، فضلاً عن الهجمات التي نفذتها تل أبيب باستمرار في سوريا.

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وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ "حزب الله" لا يقبل بأي خطوات إسرائيلية ترتبط بالحدود البريّة التي تربطُ لبنان بفلسطين المحتلة، موضحاً أنّ إسرائيل تغضُّ الطرف في الوقت الحالي عن الخيمة التي أقامها الحزب عند حدود مزارع شبعا، وأضاف: "ليس لدى حزب الله أي شرعية داخلية في لبنان لشنّ حرب مع إسرائيل خصوصاً عندما يُصاب الإقتصاد اللبناني بدمار كامل وترى الأغلبية في لبنان أن من بلدهم هو الذي يدفع الثمن نيابة عن إيران".



ولفت التقرير إلى أنَّ "طهران لن تكون في عجلةٍ من أمرها لإهدار القوّة العسكرية التي بنتها في لبنان والتي كانت تهدفُ أولاً وقبل أيّ شيء إلى منعِ إسرائيل والولايات المتحدة عن تنفيذ هجمات مُحتملة على أراضي إيران".