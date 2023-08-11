Advertisement

لبنان

نقابة الصحافة: المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط فتح باب التقديم لعضوية اللجنة العلمية

Lebanon 24
11-08-2023 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1096618-638273591062927229.jpg
Doc-P-1096618-638273591062927229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة الصحافة في بيان،  أنها تلقت من "المركز الاوروبي لدراسات الشرق الاوسط" الدعوة الآتية للتقديم إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز:"يعلن المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط عن فتح باب التقديم لعضوية  "اللجنة العلمية" التابعة للهيئة الأكاديمية للمركز حيث تتولى اللجنة تقديم الاستشارة العلمية للهيئة الأكاديمية للمركز والمشاركة في عضوية اللجان العلمية لفعاليات المركز وتقويم الأعمال الأكاديمية للمركز حيث يشترط بالمتقدم الحصول على شهادة الدكتوراه والتزام ضوابط ومعايير الجودة للمركز. 
Advertisement

اللجنة مفتوحة لمختلف الاختصاصات وسيراعى فيها التوزيع الجغرافي والتمثيل العادل للنساء. لغرض التقديم للجنة العلمية التابعة للمركز يرجى الاطلاع على تعليمات اللجنة

https://www.ecmes.academy/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/

كما يرجى الاطلاع على معايير وضوابط الجودة للمركز

https://www.ecmes.academy/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84/

ويمكنكم التقديم من خلال هذا الرابط

https://www.ecmes.academy/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/

كما سيتم توزيع شهادات عضوية اللجنة العلمية في مؤتمر المركز العلمي الدولي الرابع المزمع عقده 24-25 تشرين الثاني 2023 في بيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:27 | 2023-08-11
10:09 | 2023-08-11
09:45 | 2023-08-11
09:42 | 2023-08-11
09:40 | 2023-08-11
09:37 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24