نقابة الصحافة: المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط فتح باب التقديم لعضوية اللجنة العلمية

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أعلنت نقابة الصحافة في بيان، أنها تلقت من "المركز الاوروبي لدراسات الشرق الاوسط" الدعوة الآتية للتقديم إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز:"يعلن المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط عن فتح باب التقديم لعضوية "اللجنة العلمية" التابعة للهيئة الأكاديمية للمركز حيث تتولى اللجنة تقديم الاستشارة العلمية للهيئة الأكاديمية للمركز والمشاركة في عضوية اللجان العلمية لفعاليات المركز وتقويم الأعمال الأكاديمية للمركز حيث يشترط بالمتقدم الحصول على شهادة الدكتوراه والتزام ضوابط ومعايير الجودة للمركز.اللجنة مفتوحة لمختلف الاختصاصات وسيراعى فيها التوزيع الجغرافي والتمثيل العادل للنساء. لغرض التقديم للجنة العلمية التابعة للمركز يرجى الاطلاع على تعليمات اللجنةhttps://www.ecmes.academy/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/كما يرجى الاطلاع على معايير وضوابط الجودة للمركزhttps://www.ecmes.academy/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84/ويمكنكم التقديم من خلال هذا الرابطhttps://www.ecmes.academy/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/كما سيتم توزيع شهادات عضوية اللجنة العلمية في مؤتمر المركز العلمي الدولي الرابع المزمع عقده 24-25 تشرين الثاني 2023 في بيروت.