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لبنان

وداع شعبي لفادي بجاني ومراسم دفنه عصرا

Lebanon 24
11-08-2023 | 08:05
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تتم مراسم دفن فادي بجاني الذي سقط الأربعاء الماضي نتيجة إشكال مسلح، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم.

وقد وصل جثمان بجاني عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى كنيسة مار انطونيوس في بلدة الكحالة، وذلك بعد انتهاء تقرير الطبيب الشرعي والامور اللوجستية. وكان في استقباله حشد من ابناء البلدة والقرى المجاورة وفرقة زفة، ترافق مع اطلاق المفرقعات وبعض الاعيرة النارية في الهواء.
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وكانت عائلة بجاني شددت، في بيان، على ان يكون يوم الوداع شعبيا من دون اي بروتوكول معين واي خطابات وتصاريح سياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية
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