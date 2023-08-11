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لبنان

توقيف مهرّب للادوية.. من سوريا الى لبنان وبعض المنتجات منتهية الصلاحية

Lebanon 24
11-08-2023 | 08:10
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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة في مدينة طرابلس، السّوريّ (أ.م.) بسبب إقدامه على تهريب أدوية سوريّة وبيعها بطريقة غير شرعيّة.

خلال التحقيق معه، اعترف بتهريبه الأدوية من سوريا، وقد تبيّن بعد الكشف عليها، أنّ بعضها منتهي الصلاحيّة، فأُحيل مع الأدوية المضبوطة على الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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