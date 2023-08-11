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لبنان

عودة طوافتين تابعتين للقوات الجوية بعد إنجاز مهمة مؤازرة السلطات القبرصية في إطفاء حرائق

Lebanon 24
11-08-2023 | 08:30
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 اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "وصلت إلى قاعدة بيروت الجوية طوافتان من نوع AB-212 تابعتان للقوات الجوية بعد إنجاز مهمة مؤازرة السلطات القبرصية في إطفاء حرائق على مدى اليومين الماضيين. تضمنت المهمة دوريات مراقبة وطلعات إطفاء.
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وكرّمت السلطات القبرصية عناصر الجيش الذين شاركوا في هذه المهمة تقديرًا لاندفاعهم وأدائهم المميز".
المصدر: الوكالة الوطنية
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