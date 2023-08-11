Advertisement

لبنان

عزام الاحمد تابع مع قيادات فلسطينية الاوضاع في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
11-08-2023 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1096649-638273669265582874.jpg
Doc-P-1096649-638273669265582874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد، في حضور سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة حركة "فتح" وامناء سر المناطق التنظيمية وقيادة قوات الامن الوطني الفلسطيني والقيادة العسكرية في لبنان.
Advertisement

واستعرض الاحمد خلال اللقاءات، نتائج جولاته والسفير دبور وابو العردات على المسؤولين اللبنانيين وآخر المستجدات في ما يتعلق باوضاع مخيم عين الحلوة ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة عملها بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه وانجاز مهمتها في اسرع وقت وتسليم القتلة الى القضاء اللبناني.

واكد الاحمد "اهمية الحفاظ على امن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني ومواجهة كل المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2023-08-11
13:29 | 2023-08-11
13:12 | 2023-08-11
13:00 | 2023-08-11
12:22 | 2023-08-11
12:04 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24