الاسمر: على نقابة موظفي "تلفزيون لبنان" إعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه ماليا والمباشرة بحوار مع وزير الإعلام

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أكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في تصريح، أن "موظفي تلفزيون لبنان كانوا منذ عشرات السنين الأكثر تعرضا للغبن والظلم بين موظفي القطاع العام في لبنان، وقد جاء التأخير بتطبيق المساعدات الإجتماعية وغلاءات المعيشة على هؤلاء الموظفين ليفاقم معاناتهم ويزيد وضعهم الإقتصادي والإجتماعي صعوبة".وقال: "إننا كإتحاد نقف معهم ونساندهم بكل تحركاتهم المشروعة وصولا إلى حقوقهم، وحيث أن مستحقاتهم المالية أصبحت جاهزةً للتنفيذ بفضل سعي مشكور من وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري وتعاون كل المعنيين بتسهيل الحصول عليها بدءاً بوزير المال الأستاذ يوسف خليل ومدير عام وزارة المالية الأستاذ جورج معراوي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران،وحيث أنّ رئيس الإتحاد العمالي العام قد واكب شخصياً كل هذا العمل حتى بداية حلحلة الوضع المالي إن من حيث قبض بعض المستحقات ودخولها في حساب تلفزيون لبنان وصولاً الى السلف المعدة والتي ستطرح على أول جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها (البند الثالث)،وحيث أن القدرة على إعلان الإضراب تبقى من مسؤولية النقابة إذا حصل أي تأخير فاضح لموجب وضع حقوق الموظفين في مستحقاتهم موضع التنفيذ في أي ساعةٍ تشاء،وحيث أن معالي وزير الإعلام سعى وساعد جاهداً في الوصول إلى هذه الخواتم المالية المحققة، وكان رئيس الإتحاد مواكباً لكل الجهود التي بذلها الوزير ولكل تحركات النقابة،لذلك، فإن رئيس الإتحاد مع استمرار البث لتلفزيون لبنان وهو التلفزيون الوطني الجامع بامتياز".ودعا "الأخوة في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لإعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه مالياً ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان الى سابق عهده".