الكحالة ودّعت فادي بجاني... عبد الساتر: الفتنة تترصدنا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية

ودّع أهالي الكحالة فادي بجاني عصر اليوم، وقد ترأس مطران أبرشية بيروت بولس عبد الساتر مراسم الجنازة، بمشاركة شعبيّة ونيابيّة واسعة.

وقال المطران عبد الساتر إنّ "ما حصل في الكحالة مأساة وطنية لا يجب أن تتكرر أبداً لأي سبب كان، وكفانا حزنًا ودموعًا".

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وطلب "من كل زعيم العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني".

وأضاف عبد الساتر: "نطالب بتفعيل القضاء ليصل كل صاحب حقّ الى حقه بالسبل الصحيحة".

وأشار إلى أنّ "الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك، وشبعنا موتًا وحقدًا، وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية".