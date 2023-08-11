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لبنان
نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان" أكدت الاستمرار بالاضراب
Lebanon 24
11-08-2023
|
10:09
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أشارت نقابة مستخدمي التلفـزيون في لبنان ببيان، الى أن "اللبنانيين عامة وموظفي تلفزيون لبنان خاصة، ذهلوا بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي ردا على اضراب نقابة الموظفين المحق، احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام ٢.٢١ وحتى اليوم".
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ولفت البيان الى أن "النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم، ترفض رفضا قاطعا اي مسّ ببث تلفزيون لبنان، وتحمل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية،
وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب اولا".
وتوجهت النقابة الى المكاري بالقول: "يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية، انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين، اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة".
وإذ شددت النقابة على ان "محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين"، أكدت على "الاستمرار بقرار الاضراب"، وثمنت "الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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