كلاس: كل الوطن يصلي كي لا يدمع لبنان أكثر

كتبَ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر منصة "أكس": "كل الوطن يصلي كي لا يدمع لبنان أكثر. في زمن اختلال الوزن وفوضى الجنوح إلى العصبيات يبقى كلام التهدئة ومنطق السلام ركيزة العقلانية الوطنية وروحية الواقعية السياسية وإبرة ميزان العدالة".

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