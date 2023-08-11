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لبنان

كلاس: كل الوطن يصلي كي لا يدمع لبنان أكثر

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:45
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كتبَ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر منصة "أكس": "كل الوطن يصلي كي لا يدمع لبنان أكثر. في زمن اختلال الوزن وفوضى الجنوح إلى العصبيات يبقى كلام التهدئة ومنطق السلام ركيزة العقلانية الوطنية وروحية الواقعية السياسية وإبرة ميزان  العدالة".
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