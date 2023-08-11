وزير الثقافة: لإطفاء الفتنة بالحكمة

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى عبر منصة "أكس" قائلاً: "علينا أن نعضّ على الجرح ونبقى الحافظين للقيم، الحريصين على الوحدة الوطنية. علينا أن نبقى نجود بالعمر والدماء والشهداء ذوداً عن لبنان وعن كل اللبنانيين. علينا أن نترفّع فنُطفىء الفتنة بكظْم الغيظ والحكمة، فلا نسمح لأحد أن يجرّ البلد الى حيث تتمنى اسرائيل".