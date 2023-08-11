"المخابرات" توقف مطلوباً في القلمون.. من هو؟

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، اليوم الجمعة، المدعو "ج.ص" في منطقة القلمون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الموقوف مطلوبٌ بموجب مذكرات إطلاق نارٍ في أوقاتٍ سابقة.