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لبنان

"المخابرات" توقف مطلوباً في القلمون.. من هو؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:52
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش، اليوم الجمعة، المدعو "ج.ص" في منطقة القلمون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وأشارت المصادر إلى أنَّ الموقوف مطلوبٌ بموجب مذكرات إطلاق نارٍ في أوقاتٍ سابقة. 
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