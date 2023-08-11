جديد جريمة وادي الزينة.. هؤلاء وقعوا بقبضة "المخابرات"

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 11 / 8 / 2023، نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطنَين (خ.م.) و(ع.ح.) والفلسطيني (ر.أ.) لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ 8/8/2023 في منطقة داوود العلي ــــ الشوف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. كما دهمت الدورية منازلهم وضبطت أسلحة وذخائر حربية وعتادًا عسكريًّا.كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة وسط بيروت المواطن (ع.ن.) لوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار وافتعال إشكالات، والسوري (ر.أ.) الذي كان برفقته.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.