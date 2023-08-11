هل سلّم الجيش ذخائر شاحنة الكحالة إلى "حزب الله"؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ الذخائر التي صادرها الجيش ليل الأربعاء من شاحنة "حزب الله" في الكحّالة، لم يجرِ تسليمها إلى الحزب.



Advertisement ولفتت القناة إلى أنّ "حزب الله" طالبَ باستعادة تلك الذخيرة ليلة الحادثة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وقد انتهى الأمرُ عند هذا الحد من دون حدوث أيّ تطورٍ جديد. ولفتت القناة إلى أنّ "حزب الله" طالبَ باستعادة تلك الذخيرة ليلة الحادثة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وقد انتهى الأمرُ عند هذا الحد من دون حدوث أيّ تطورٍ جديد.