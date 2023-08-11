كلامٌ حاسمٌ من "الإشتراكي" عن حادثة الكحالة.. ماذا قيل عن "حزب الله"؟

قالت مصادر قياديّة في الحزب "التقدّمي الإشتراكي" لـ"لبنان24" إنَّ عدم صدور بيانٍ رسميّ عن الحزب بشأن حادثة الكحالة، لا يعني مغازلة لـ"حزب الله"، وأضافت: "بكل وضوح، لا نحنُ نغازل الحزب ولا هو يُغازلنا".

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وأشارت المصادر إلى أنَّ خطاب نواب "الإشتراكي" والمسؤولين فيه بشأن ما جرى في الكحّالة كان مُتوازناً جداً، مؤكدة أنَّ الهدف من ذلك هو عدم إستحضار لغة الفتنة التي لا تنفعُ الوطن، وقالت: "للكحالة رمزيّتها ونؤكد تماماً موقفنا الداعي إلى معالجة السلاح المتفلّت على كافة الأصعدة".