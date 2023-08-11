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لبنان

تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-08-2023 | 13:46
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حذّرت أوساطٌ ناشطة في قطاع الدولار مؤخراً من إنتشارِ أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.
 
وقالت مصادر ناشطة في السوق لـ"لبنان24" إنَّ هناك مخاوف برزت بين الصرافين بشأن الأوراق المزوّرة خصوصاً أن بعضها لا يمكنُ اكتشافهُ بسهولة، وأضافت: "على كل من يريد شراء الدولار أن ينتبهَ تماماً للأوراق النقدية وأن يقوم بفحصها فوراً وبمختلف الطرق كي لا يقع ضحيّة أوراق نقدية مُزوّرة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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