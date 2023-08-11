صدر في الجريدة الرسمية مرسوم جديد يقضي بتعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام لقاء تقديم جوازات السفر.
وفي ما يلي قائمة بالأسعار القديمة والجديدة:
جواز سفر لمدة 5 سنوات:
- رقم عادي: السعر القديم: 1 مليون ليرة - السعر الجديد: 6 مليون ليرة.
- رقم مميز فئة ثانية: السعر القديم: 8 مليون ليرة - السعر الجديد: 20 مليون ليرة.
- رقم مميز فئة أولى: السعر القديم: 10 مليون ليرة - السعر الجديد: 30 مليون ليرة.
جواز سفر لمدة 10 سنوات:
- رقم عادي: السعر القديم: 2 مليون ليرة - السعر الجديد: 10 مليون ليرة.
- رقم مميز فئة ثانية: السعر القديم: 12 مليون ليرة - السعر الجديد: 40 مليون ليرة.
- رقم مميز فئة أولى: السعر القديم: 22 مليون ليرة - السعر الجديد: 60 مليون ليرة.
جواز المرور:
السعر القديم: 60 ألف ليرة - السعر الجديد: مليون و200 ألف ليرة.
وثيقة السفر الفلسطينية لمدة 3 سنوات:
السعر القديم: 180 ألف ليرة - السعر الجديد: 3 مليون و600 ألف ليرة.
وثيقة السفر الفلسطينية لمدة 5 سنوات:
السعر القديم: 300 ألف ليرة - السعر الجديد: 6 مليون ليرة لبنانية.