صدر في الجريدة الرسمية مرسوم جديد يقضي بتعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام لقاء تقديم جوازات السفر.

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وفي ما يلي قائمة بالأسعار القديمة والجديدة:

جواز سفر لمدة 5 سنوات:

- رقم عادي: السعر القديم: 1 مليون ليرة - السعر الجديد: 6 مليون ليرة.

- رقم مميز فئة ثانية: السعر القديم: 8 مليون ليرة - السعر الجديد: 20 مليون ليرة.

- رقم مميز فئة أولى: السعر القديم: 10 مليون ليرة - السعر الجديد: 30 مليون ليرة.

جواز سفر لمدة 10 سنوات:

- رقم عادي: السعر القديم: 2 مليون ليرة - السعر الجديد: 10 مليون ليرة.

- رقم مميز فئة ثانية: السعر القديم: 12 مليون ليرة - السعر الجديد: 40 مليون ليرة.

- رقم مميز فئة أولى: السعر القديم: 22 مليون ليرة - السعر الجديد: 60 مليون ليرة.

جواز المرور:

السعر القديم: 60 ألف ليرة - السعر الجديد: مليون و200 ألف ليرة.

وثيقة السفر الفلسطينية لمدة 3 سنوات:

السعر القديم: 180 ألف ليرة - السعر الجديد: 3 مليون و600 ألف ليرة.

وثيقة السفر الفلسطينية لمدة 5 سنوات: