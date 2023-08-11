Advertisement

لبنان

بعد عودة البث إلى تلفزيون لبنان.. بيانٌ من وزير الإعلام

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1096731-638273857752293406.jpg
Doc-P-1096731-638273857752293406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بـ"الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد"، وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".
Advertisement
ومساء اليوم، عاد البثُّ مجدداً إلى شاشة تلفزيون لبنان بعد إنقطاعِ سببه قرار صادر عن المكاري إثر الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضاً على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.

وخلال الساعات الماضية، كان البث متوقفاً تماماً لتظهر صورة رمزيّة بالألوان على الشاشة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام اللبناني الذي استنكر أي خطوة باتجاه وقف البث وإقفال التلفزيون الرّسمي الذي يُمثل أساساً للذاكرة الوطنيّة.

ما حصلَ على صعيد وقف البث جرى ربطهُ بمعلومات أشارت إلى أنّ المكاري قرّر إغلاق التلفزيون نهائياً في إطار الضغط على نقابة الموظفين هناك بالتراجع عن إضرابها. إلا أنه وبعد أخذٍ ورد وتحوّل المسألة إلى قضية رأي عام، أكد المكاري لـ"لبنان24" أنَّ "كل ما يتردد عن اقفال تلفزيون لبنان غير صحيح على الاطلاق".

ولفت وزير الإعلام إلى أنّ الدفعة الأولى من المستحقات الاضافية للموظفين قد تم تحويلها إلى المصارف، وفي الجلسة المقبلة للحكومة سيقرّ مرسوم بالدفعة الثانية المقررة وقيمتها 16 مليار و 800 مليون ليرة"، وأضاف: "على نقابة موظفي التلفزيون أن تكون على قدر المسؤولية بعد انتفت أسباب الإضراب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2023-08-11
17:04 | 2023-08-11
16:55 | 2023-08-11
16:52 | 2023-08-11
16:09 | 2023-08-11
16:07 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24