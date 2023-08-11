بعد عودة البث إلى تلفزيون لبنان.. بيانٌ من وزير الإعلام

توجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بـ"الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد"، وقال: "وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".

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ومساء اليوم، عاد البثُّ مجدداً إلى شاشة تلفزيون لبنان بعد إنقطاعِ سببه قرار صادر عن المكاري إثر الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضاً على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.



وخلال الساعات الماضية، كان البث متوقفاً تماماً لتظهر صورة رمزيّة بالألوان على الشاشة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام اللبناني الذي استنكر أي خطوة باتجاه وقف البث وإقفال التلفزيون الرّسمي الذي يُمثل أساساً للذاكرة الوطنيّة.



ما حصلَ على صعيد وقف البث جرى ربطهُ بمعلومات أشارت إلى أنّ المكاري قرّر إغلاق التلفزيون نهائياً في إطار الضغط على نقابة الموظفين هناك بالتراجع عن إضرابها. إلا أنه وبعد أخذٍ ورد وتحوّل المسألة إلى قضية رأي عام، أكد المكاري لـ"لبنان24" أنَّ "كل ما يتردد عن اقفال تلفزيون لبنان غير صحيح على الاطلاق".



ولفت وزير الإعلام إلى أنّ الدفعة الأولى من المستحقات الاضافية للموظفين قد تم تحويلها إلى المصارف، وفي الجلسة المقبلة للحكومة سيقرّ مرسوم بالدفعة الثانية المقررة وقيمتها 16 مليار و 800 مليون ليرة"، وأضاف: "على نقابة موظفي التلفزيون أن تكون على قدر المسؤولية بعد انتفت أسباب الإضراب".