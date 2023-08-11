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لبنان

داخل حي الجورة في برج البراجنة.. هذا ما فعلته "المخابرات"

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:31
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي: "بتاريخ 11/8/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود المواطن (و.و.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها.
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كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة برج البراجنة ـ حي الجورة المواطن (أ.أ.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار والإتجار بالأسلحة الحربية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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