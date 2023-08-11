محاولة قتل في برقايل.. هكذا إستهدفت رصاصاتٌ أحد المواطنين

تعرّض المدعو "م.ط." في بلدة برقايل - عكّار لإطلاق نارٍ من قبل مجهولين، ما أسفر عن إصابته بجروحٍ في قدمه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وعلى الفور، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى الخير في المنية، فيما بقيت أسباب إطلاق النار مجهولة حتى الآن.

