إليكم ما قاله الإنترنت عن رياض سلامة.. الصورة توثق الأمر

تبيّن أنَّ منصة "ويكيبيديا" للمعلومات عبر الإنترنت لم تُعدّل مضمون بياناتها بشأن مصرف لبنان، وما يظهر حالياً هو أنَّ إسم رياض سلامة ما زال حتى الآن مُقترناً بصفة "الحاكم الحالي للبنك المركزي" ضمن معلومات "ويكيبيديا"، علماً أن الأخير أنهى ولايته يوم 31 تمّوز الماضي.

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وجاءَ في نصّ ويكيبيديا عن مصرف لبنان التالي: "مصرف لبنان (بالفرنسية: banque du liban)‏ هو المصرف المركزي اللبناني. أنشيء في 1 آب 1963 ولكن البداية الحقيقية له كانت في 1 نيسان 1964. يرأس المصرف حالياً رياض سلامة الذي ورد اسمه كأفضل محافظ مصرف مركزي في الشرق الأوسط لعام 2005".