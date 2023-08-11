الحاج حسن: آب شهر الإمام الصدر سجين الإنسانية

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر حسابه على منصة "أكس" قائلاً: "كلما اقتربنا من مواعيدك سيدي أغمض الشوق جفوننا على الدمع واسكتنا البوح انتظاراً. كلما غربت شمس الأصيل حملنا افواج الأمل إليك ياسيد السحر الذي أنت. يا سيدي يسألنا الدهر إلى متى فنقول إننا نمتهن انتظار عينيك. آب شهر الإمام الصدر سجين الإنسانية".

Advertisement