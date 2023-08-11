مقدمات النشرات المسائيّة

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لا تزال الاتصالات السياسية تتكثف لاحتواء الاحتقان والتوتر الذي حصل جراء حادثة الكحالة الاخيرة.جهود حثيثة عمل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مروحة من الاتصالات التي اجراها مع المراجع السياسية والدينية والامنية والعسكرية لتطويق ذيول حادثة الكحالة وعدم الانجراء وراء الفتنة.الرئيس بري الذي تابع ايضا الاوضاع في منطقة صيدا والجوار ولاسيما بعد الاحداث الامنية في مخيم عين الحلوة تسلم تقرير التدقيق الجنائي النهائي الاولي لشركة ALVAREZ & MARSAL وعممه على كافة النواب للاطلاع عليهتشريعيا انجزت الدوائر المختصة في المجلس النيابي جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل لتوزيعه على النواب والذي يتضمن اقتراحات قوانين واتفاقيات مهمة وملحة ذات طابع تشريع الضرورة.رئاسيا عودة الحياة الى الملف الرئاسي من جديد ولاسيما بعد اللقاءات الثنائية بين الافرقاء السياسيين على اكثر من اتجاه.ومن الديمان التي زارها فرنجية اليوم تاكيد على الاجواء الايجابية وتوافق على أن المرحلة خطيرة وتحتاج إلى الهدوء والحوار والتوافق لحل مشكلات البلد وعلى راسها انتخاب رئيس جديد للبلاد.خارجيا برز اليوم الاعلان عن التوصل لاتفاق ايراني – اميركي يقضي بالافراج عن مليارات الدولارات المصادرة لصالح طهران من قبل الولايات المتحدة الاميركية وتبادل الافراج عن السجناء بين الجانبين وحديث عن المزيد من التعاون الدبلوماسي بما في ذلك التوصل لاتفاق نووي.في سوريا استشهاد عشرين جنديا واصابة العشرات في كمين تعرضت له حافلة عسكرية في ريف دير الزور.فلسطينيا شهيد جديد وعدد من الجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة.وبعيدا عن الاخبار السياسية والامنية استفاق اللبنانيون اليوم على خبر وقف بث تلفزيون لبنان مؤقتا بقرار من وزير الاعلام زياد مكاري وتاكيد على أن لا نية لاقفال المحطة انما العمل اليوم هو لحل المشاكل التي يعاني منها التلفزيون على ان يعود البث من جديد في القريب العاجل.ودعت الكحالة شهيدها اليوم، في الكنيسة نفسها التي سقط على درجها مدافعا عن أهله وبيته وبلدته. صحيح أن فادي بجاني سينام ليلته الأولى تحت التراب الذي بذل دمه في سبيل الحفاظ عليه، لكن مشهدية سقوطه شهيدا، ستبقى مستيقظة، لا في وجدان عائلته وعارفيه فقط، بل في أذهان جميع اللبنانيين المنشدين لمنطق الدولة وسيادتها على كل أرضها.وإذا كان من عبرة مما حصل، فهي أن منطق الدويلة التي تستبيح الدولة لا يمكن أن يستمر، و"مش كل مرة بتسلم الجرة"، وأن عقلية الاستقواء والفرض، لن تجلب إلا الويلات. وأن الدولة التي يتساوى جميع اللبنانيين تحت سقف قانونها ودستورها، وحدها كفيلة بحماية الجميع، بجيشها وقواها الشرعية، لا بمن يشرعن لنفسه كل شيء على حسابها.في الرئاسة، لا شيء يذكر سوى ازدياد عداد الشغور، بغياب الحراك المحلي الجدي، وانتظار عودة لودريان.أما في التشريع، فترقب لمواقف الكتل النيابية من الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل، وما إذا كان نصابها سيتأمن بمشاركة التيار الوطني الحر، أم سيطير بغيابه عنها.وحده تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، والذي وزع على الحكومة والمجلس النيابي، حرك شيئا ما في المشهد المؤسساتي الجامد. وقد تضمن في صفحاته أرقاما وخلاصات، ستكون مدار تدقيق ومتابعة وتشريح في الأيام المقبلة، ليبنى على الشيء مقتضاه.أحكم الانهيار السيطرة، واذاع – ككل انقلاب – بيانه عبر شاشة التلفزيون الرسمي، معلنا توقف تلفزيون لبنان عن البث اليوم لساعات بعد ما يقارب الاربعة والستين عاما من العمل كأول شاشة تلفزيونية في الشرق الاوسط..اتشحت الشاشة الرسمية بما يعرف بـ"الكالير بار-COLOR BAR" بعد ان اتشح الوطن بسواد أحكم بعض القلوب والعقول، ولا من يريد التصديق أننا في أواخر الطريق الى الجرف الهاري ما لم يتدارك الجميع وينقلبوا الى فكرة الحوار لتهدئة النفوس وانقاذ ما تبقى من البلاد ..فأزمة تلفزيون لبنان أصعب من إجراء الوزير المعني والموظفين المصابين، وحتى من حكومة تائهة بين أولويات أزماتها، وما جرى خطير برمزيته ..وليتهم كانوا قد خصصوا لهذا التلفزيون الرسمي بعضا من الهندسات المالية، أو وافر الهبات والمساعدات التي تم توزيعها على الشاشات واستخدم بعضها للتحريض والتجييش ووضع البلاد على حد سفك الدماء ..ومن تكارم من جيب غيره ووزع بالتراضي على السياسيين والاعلاميين وغيرهم من قضاة وعسكريين ورجال دين، تراه اليوم يكفر بكل الولاءات بعد أن أحكم عليه ولاته العقوبات متناسين عقودا من تفخيمه وتبجيله وتكريمه حتى في البيت الابيض الاميركي.. إنه أداتهم المالية التي ضربوا بها لعقود – رياض سلامة – الواقع من على حاكمية مصرف لبنان إلى مسلخ التضحية به ..وعليه كانت تبعات بعض الموبقات التي ارتكبت بحق المالية العامة، وكشفها التقرير الاول لشركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارسال” الذي حمل رياض سلامة المسؤولية عن تضييع مليارات الدولارات في هندسات مالية قام بها لسنوات، فضلا عن توزيع الاموال على غير مستحقيها وتهريب اموال الى الخارج كما كشف التدقيق الجنائي ..في التحقيق بحادثة الكحالة تسارع بالاجراءات من قبل الاجهزة المعنية العسكرية والقضائية، وتفعيل للاتصالات السياسية لمنع اصطياد البعض في الماء العكر ودفعهم الامور الى ما لا تحمد عقباه ..وعن تطورات الامور في لبنان والمنطقة يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار تموز عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل ..الله يحمي لبنان.عبارة واحدة تختصر كل ما يجول في أذهان اللبنانيين هذه الايام من قلق على المصير، في ضوء التطورات المتسارعة، التي كادت أن تودي بالبلاد الى فتنة وحرب، انطلاقا من الكحالة.الله يحمي لبنان من سقوط الدولة، وتلاشي السيادة، والسلاح المتفلت على الطرقات والرصاص الطائش اينما كان.الله يحمي لبنان من عبث بعض السياسيين من أحزاب معروفة، ومن كلامهم اللامسؤول، ومن شعبويتهم السخيفة، ومن اتهاماتهم الحاقدة والباطلة.الله يحمي لبنان من تهور بعض رؤساء الاحزاب ومن خبث آخرين ومن نوايا تجار الدم.الله يحمي لبنان من التحريض الاعلامي الفاجر، ومن الفلتان الوقح على مواقع التواصل، ومن انجرار كثيرين خلف شعارات واهية، سرعان ما يختفي اصحابها عندما تقع الواقعة، ليبقى في الواجهة من يدفع الثمن.الله يحمي لبنان من مهربي الاموال ومبيضيها، ومن عصابة سياسية كاملة، فرضت على محاسبها السابق عقوبات اميركية وبريطانية وكندية، وادعت عليه قبلها، اكثر من دولة اوروبية، وادرج اسمه على اللائحة الحمراء للانتربول، وعلى رغم كل ذلك، تكذب على الناس، وتزعم ان قضاءها يقوم بواجبه كاملا، وان اجهزتها لا تعرف محل اقامة المطلوب.الله يحمي لبنان من سياسيين يهربون من قوانين الاصلاح، ويرعبهم تدقيق جنائي أنجز تقريره اليوم بعدما كان منتظرا في ايلول الماضي، اثر مطالبة ومتابعة معروفة من الرئيس ميشال عون واعتراض من السارقين.الله يحمي لبنان. والله يرحم فادي بجاني، وكل ضحية وشهيد من كل المناطق والطوائف والانتماءات السياسية. فلننبذ الحقد والكراهية، ولنعد الى روحية لبنان الرسالة، التي بشر بها البابا القديس يوحنا بولس الثاني… فالحرب شر متفلت، ونحن شبعنا موتا وحزنا. كلام قد لا يعجب كثيرين في هذه اللحظات العصيبة، لكنه حقيقة اصر المطران بولس عبد الساتر ان يوصل صوتها من الكحالة اليوم.كما نبه المطران بولس عبد الساتر من الكحالة اليوم.الكحالة ودعت اليوم فادي بجاني، الضاحية ودعت أمس أحمد القصاص، غدا ماذا؟مزيد من الدماء والدموع؟ أم قرار بوضع حد لهذا النزيف الذي لا يبدو أنه سيتوقف.طرحنا أمس أن يضع الستة الممسكون بقرار البلد، أوراقهم ونياتهم على الطاولة، فهل من مجيب؟ سيتم التحقيق في حادثة كوع الكحالة، ولكن ماذا بعد التحقيق؟هل من إجراءات ستتخذ لتحاشي أو لتفادي تكرار ما حصل؟ النظرية السائدة " تجاوزنا قطوع الفتنة "، ولكن هل يفترض بكل قطوع أن يوقع قتيلين في كل مرة؟والنظرية الثانية هي " إنها المؤامرة "، لكن مهلا أليس الإهمال مؤامرة؟ والاستهتار مؤامرة؟ أليس رمي كل شيء على " المؤامرة " هو بحد ذاته مؤامرة؟بلد مشلول، وعجز مستمر، وانهيارات متلاحقة، ولا أحد يتكلم مع أحد، في أجنداتهم: مؤتمرات صحافية، وخطابات، وتصريحات وبيانات، إنها تماما كالرصاص الطائش ، لا يعرف من ستصيب! أليس من الأجدى والأفضل أن يستبدلوا خطاباتهم ومؤتمراتهم الصحافية بوضع أوراقهم فوق الطاولة ومناقشتها من دون " كفوف " ومن دون أفكار مسبقة؟.أصبح لبلدية بيروت رئيس أما الجمهورية فرئيسها عالق في عنق الرحم السياسي ومعلق على حبل الخلاص الخارجي. وباستثناء الديمان ولقاء الراعي- سليمان وانتظار "غودو" لودريان القادم على أذيال أيلول فإن الأحداث توقفت عند كوع الكحالة التي شيعت اليوم الضحية الثانية فادي بجاني إلى المثوى الأخير.التعادل السلبي بخسارة الأرواح، فتح شهية البعض للعب على وتر فتنة لم يستطع إيقاظها وأعاد فرز الأصوات بين مؤيد لسلاح المقاومة المكفول بوكالة غير قابلة للعزل طالما هناك أراض لبنانية لا تزال محتلة وبين سياديين لم تر عيونهم ما هو أبعد من أنوفهم للضغط باتجاه تحرير ما تبقى من أرض محتلة وبين من يسعى لوضع المؤسسة العسكرية موضع الشبهة على قاعدة أن الجيش اللبناني عامل "ديليفري" لدى حزب الله ويضعه بين نارين:- إما تحمل المسؤولية وهذا الشرط حمال أوجه- أو أن يقوم بدور "شاهد الزور"...وفي كلتا الحالتين فإن المستهدف من وراء الكوع هو المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال متماسكة حول لحمها الحي، وتشكل صمام الأمان في زمن الشغور والفراغ وانهيار المؤسسات وتحلل الدولة. سحب الجيش بحكمة قيادته فتيل التفجير فض الاشتباك واحتوى العواقب حفظ الأمن وختم على شحنة الذخائر بالشمع الأحمر وترك أمر تسليمها لأصحابها بعهدة القرار السياسي أو أقله لصدور أمر قضائي يحدد مصير الشحنة.فماذا لو قطع حزب الله بدوره دابر الأزمة وتبرع بالذخيرة للجيش؟ ليعيد التوازن إلى المعادلة الذهبية فجنود الجيش هم أيضا حراس الحدود من شجرة العديسة إلى الوزاني وتلال كفرشوبا وضباطه واجهوا بصدورهم خروقات جنود الاحتلال وجرافاته ما بعد المزارع وتلالها وأجبروهم على التراجع.وبذلك يكون حزب الله قد نقل الرصاص من "العب إلى الجيبة" على قول المثل خصوصا وأن الجيش اللبناني يتعرض يوميا لامتحان في الأمن ونجا من الأفخاخ السياسية والطائفية...ومن الأحداث المتنقلة من أعالي القرنة السوداء وجارتها بقاعصفرين ومن عين الحلوة إلى عين إبل إلى كوع الكحالة ورصاصة وزير الدفاع الطائشة.وسط هذا الوضع الدقيق جرى الإفراج عن تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة ألفاريز أند مارسال وتسليم نسخ منه إلى النواب ومما جاء في التقرير أن الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي بلغت كلفتها 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020 وأن ثلاثة وعشرين شخصا ومؤسسة وجمعية ومهرجانا استفاد كل منهم من دون أي حق من دعم مالي يفوق المئة الف دولار على زمن سعر "الألف وخمسمية".وهو الزمن الذي توقفت عنده رواتب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي الذين أضربوا اليوم فانطفأت الشاشة بقرار من وزير الإعلام زياد مكاري الذي جمد البث لوقف الهدر. وباتت بيروت عاصمة الإعلام العربي بلا تلفزيون وطني.