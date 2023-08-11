بنتيجة 2- 1.. "الراسينغ" يفوزُ على "التضامن" في بطولة كرة القدم

حقق الراسينغ بيروت العائد الى مصاف نوادي الدرجة الاولى لكرة القدم، فوزاً عزيزاً على التضامن صور 2 - 1، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم.

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وسجل حسين خليفة في الدقيقة الـ80 الهدف الأول للراسينغ، فيما تولى يان هرميس موكومبو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 93. أما على صعيد التضامن صور، فقد جاء الهدف الوحيد عبر اللاعب كريم منصور في الدقيقة 89. وسجل حسين خليفة في الدقيقة الـ80 الهدف الأول للراسينغ، فيما تولى يان هرميس موكومبو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 93. أما على صعيد التضامن صور، فقد جاء الهدف الوحيد عبر اللاعب كريم منصور في الدقيقة 89.

والفوز في هذه المباراة هو الأول للراسينغ بعد سقوطه في المرحلة الاولى أمام العهد حامل اللقب بنتيجة 1 - 5.

