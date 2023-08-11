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لبنان

إرتياح

Lebanon 24
11-08-2023 | 17:04
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أعربت قيادة حزبية عن ارتياحها لموقف مسؤول سابق، في ما خصَّ حادثة الكحالة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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