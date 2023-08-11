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لبنان
مرشّح يجمع أصوات من طائفته
Lebanon 24
11-08-2023
|
17:25
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يسعى مرشح رئاسي لجمع أصوات من طائفته، تعزّز الفرصة المتاحة أمامه للوصول إلى قصر بعبدا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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