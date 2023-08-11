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لبنان

الكتائب: لا إتجاه للتسلّح وسنناقش خريطة طريق مع الشركاء

Lebanon 24
11-08-2023 | 22:14
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أوضح مصدر كتائبي لـ"النهار" موقف رئيس الحزب النائب سامي الجميل من الكحالة، نافياً ان يكون خلف حديثه "اي اتجاه للسلاح او التسلّح".
وشدّد المصدر على ان "الكتائب تعتبر لبنان مخطوفاً واللبنانيين رهينة بيد حزب الله وكل الاستحقاقات الدستورية اصبحت ايضاً رهينة ارادته وذلك اثبت بالتعطيل ومنطق الفرض".
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وقال المصدر "أننا لم نعد في لحظة سياسية تقليدية، فعلى حزب الله ان يقرر اذا كان يريد العيش مع باقي اللبنانيين تحت سقف الدستور والمساواة ام لا".
وأضاف: "اما نحن، فنعتبر ان لا فائدة من جميع النقاشات السياسية التقليدية التي تحولت الى ملهاة عن القضية الام وهي استعادة قرار اللبنانيين ودولتهم، وسنعمل على تجميع القوى للصمود داخلياً والمطالبة ودولياً بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 وايجاد حل جذري لمشكلة السلاح مستعملين جميع الادوات السلمية الموجودة بين ايدينا لاننا لا نؤمن بالعنف لحل النزاعات ولكن للنضال السلمي مروحة كبيرة من الخطوات التي ممكن استخدامها."
وختم: " لحزب الكتائب خارطة طريق سيناقشها مع الشركاء في المعارضة للبدء بمسيرة التحرر".
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