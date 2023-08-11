مبادرة سكاف الرئاسيّة قائمة ولم تجمّد

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كتبت هيام عيد في "الديار": يؤكد النائب غسان سكاف في حديثٍ لـ "الديار"، أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيعود في الأسبوع الثاني من أيلول، من أجل "التشاور السريع حول مواصفات الرئيس وجدول أعمال، ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس، كما أعلن لودريان نفسه قبل مغادرته بيروت في أواخر تموز الماضي".ولكن النائب سكاف يحذر من أن الجولة المقبلة للودريان ستكون "المحاولة الخارجية الأخيرة لمساعدة لبنان قبل أن يُترك لمصيره بعدما سقطت المبادرة الفرنسية والمعادلة السابقة التي اقترحتها باريس، لتحل محلّها معادلة جديدة كرسها البيان المشترك للخماسية والتي تقوم على فكرة التشاور الداخلي لإنتاج رئيس من خارج الاصطفافات". وبالتالي، لا يظن سكاف، أن ما حصل أخيراً سيؤثر في مسار الاتصالات إنما الوقت ليس لمصلحة لبنان خصوصًا ان هناك إضاعة للوقت بطريقة مستغربة، لأنه في أيلول سيصل البلد الى أعمق منزلق وانهيار مؤكد"، متسائلاً :" لماذا لم يعترض المسؤلون اللبنانيون على توقيت عودة لودريان في أيلول والبلد يخسر ٢٥ مليون دولار يومياً بسبب الأزمة الرئاسية؟ هل لأننا سلمنا أمرنا كلبنانيين للخارج وشهر آب هو شهر عطلة في الخارج أو هل يُحضّر لنا شهر حار في آب فتأتي الحلول على الساخن في أيلول فتكون اكثر إقناعًا وقبولاً؟".وعليه، يرى سكاف أن اللبنانيين وضعوا مفتاح الاستحقاق الرئاسي في جيب الراعي الاقليمي والدولي بسبب عدم تماسكهم الداخلي، فلبنان ليس أولوية للخارج، فلماذا الإصرارعلى إعطاء الأولوية للمبادرات الخارجية. إلاّ أنه يكشف عن العمل اليوم وبكل جدية على "كسر الحواجز بين كل مكونات الوطن، علّنا نصل إلى تقاطع وطني يأتي برئيس جديد فالتفاهمات الخارجية هي شرط ضروري ولكن غير كافٍ إذا لم تواكبها مبادرة داخلية جدّية، ذلك أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيكون تأشيرة دخول إلى الإنتظام العام للمؤسسات المشلولة في لبنان وتأشيرة دخول إلى المجتمعين العربي والدولي".وعن المسعى أو المبادرة الرئاسية التي قام بها، يقول الدكتور سكاف: "ما قمت به كان هدفه تعزيز الدور الداخلي في الإستحقاق الرئاسي وتعزيز دور المجلس النيابي فكانت جلسة ١٤ حزيران وليدة هذه المبادرة الداخلية التي فرضت معركة رئاسية ديمقراطية وأعطت دوراً متقدماً لفرقاء الداخل في اختيار ألرئيس المقبل".وعن مواقف المعارضة أو التقاطع على الوزير السابق جهاد ازعور، فيؤكد سكاف أنه لا يزال قائماً ، وأنه لم يتبلغ أي تراجع عن هذا التفاهم، لا سيّما أن المبادرة التي اطلقها الوزير جبران باسيل هي "حمّالة أوجه ولا استطيع تحديد موقف منها بسبب عدم وضوح ما ترمي اليه. فاللامركزية الادارية الموسّعة هي بند من بنود إتفاق الطائف، ولكن اللبنانيين لم يستطيعوا ضمان تطبيقها في أكثر من ٣٠ سنة، فكيف سيضمن أحدٌ أو من سيضمن تطبيقها في أقل من ٣٠ يوماً موعد عودة لودريان، وأمّا الصندوق السيادي فسيكون موضوعاً خلافياً كبيراً بين الأفرقاء اللبنانيين".وعن أسباب تجميد مبادرته الرئاسية، يوضح سكاف أنها "ما زالت قائمة واللقاءات والإتصالات التي أقوم بها بعضها معلن ولكن معظمها من دون إعلان، ونحن نعمل على إعادة الملف اللبناني الى الداخل اللبناني فلن نكلّ ولن نستكين ونصرّ على انتخاب رئيس صنع في لبنان وليس تعيين رئيس".