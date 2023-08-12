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لبنان

باسيل يطلب اسماء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2023 | 01:15
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بالرغم من التقدم الكبير الذي يشهده الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، إلا أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل لا يزال يترك خطاً للعودة مع قوى المعارضة، وهذا ما ظهر بوضوح خلال كلمته الأخيرة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل ينسق مع قوى المعارضة ويوحي لها أنه يعمل على إقناع "حزب الله" بسحب مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والإتفاق معه على مرشح ثالث.
وتؤكد المصادر ان باسيل طلب من بعض قوى المعارضة أن يسموا له عددا من الاسماء ليطرحها على الحزب في اطار المفاوضات الرئاسية، وهذا ما يعني ان رئيس "التيار" لم يحسم تموضعه السياسي بعد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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