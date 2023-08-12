بعد حادثة الكحالة... "حزب الله" غاضب من "التيّار"؟

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بعد البيان الذي صدر عن "لجنة الإعلام والتواصل" في "التيّار الوطنيّ الحرّ" بشأن حادثة الكحالة، وحمّل "حزب الله" والقوى الأمنيّة والمزايدين مسؤوليّة سقوط ضحايا في المنطقة، كان لافتاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ الغضب الذي عبّر عنه جمهور "المقاومة" بعدما اتّهم بيان ميرنا الشالوحي "الحزب" بـ"التقصير".وتعليقاً على الحادثة والبيان، توقّعت مصادر متابعة لحركة الإتّصالات بين النائب جبران باسيل و"حزب الله" الا تتأثّر العلاقة بينهما والمشاورات القائمة بشأن الملف الرئاسيّ.في المقابل، رأت مصادر معارضة أنّ "التيّار" أراد من خلال بيانه أنّ يُلاقي الأحزاب المسيحيّة الأخرى على "الموجة" عينها، كون "المنطقة مسيحيّة"، وهو يُريد إستغلال الوضع لشدّ العصب المسيحيّ لمصلحته.