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لبنان

لقاءات مسيحية خلف الكواليس!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2023 | 02:45
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تكشف أوساط حزبيّة مسيحيّة أنّ "لقاءات على مستوى قيادي رفيع ستبدأ بالإنعقاد خلف الكواليس بين القوى المسيحيّة، في ضوء الأحداث الأمنيّة الأخيرة، وهو أمر تدفع باتّجاهه مرجعيّات روحيّة وسياسيّة، وتصل أهدافه إلى حدّ التوافق الداخلي على أيّ نظام يريد المسيحيون في لبنان، وإعادة بلورة العلاقات مع الشركاء المسلمين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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