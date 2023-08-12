صيد ثمين في قبضة المخابرات.. هذا ما جرى فجراً في عكار

أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش فجر اليوم ، الرأس المدبر لعمليات التهريب غير الشرعية عبر البحر بمنطقة الشيخ زناد العكاريه المدعو :ش. م. س. الملقب بـ "حزوري"، كما وأحبطت أكبر عملية تهريب على صعيد لبنان أكثر من ٥٠٠ شخص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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