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لبنان

صيد ثمين في قبضة المخابرات.. هذا ما جرى فجراً في عكار

Lebanon 24
12-08-2023 | 01:53
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أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش فجر اليوم ، الرأس المدبر لعمليات التهريب غير الشرعية عبر البحر بمنطقة الشيخ زناد العكاريه المدعو :ش. م. س. الملقب بـ "حزوري"، كما وأحبطت أكبر عملية تهريب على صعيد لبنان أكثر من ٥٠٠ شخص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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