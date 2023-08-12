29
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشتباكات ليلاً في بعلبك.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
12-08-2023
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطور خلاف بين أشخاص من آل صلح وآخرين من آل حسن الى اشتباكات في مدينة بعلبك، استعملت فيها الاسلحة الرشاشة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم تشر المعلومات الأولية عن وقوع اصابات، أو خسائر بشرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى
12/08/2023 10:58:23
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
اطلاق نار في بعلبك.. اليكم ما جرى
12/08/2023 10:58:23
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تعرض سيارة وزير الدفاع لاطلاق نار وتم نقله ومرافقيه الى مكان آمن
Lebanon 24
"لبنان 24": تعرض سيارة وزير الدفاع لاطلاق نار وتم نقله ومرافقيه الى مكان آمن
12/08/2023 10:58:23
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع اطلاق نار في محيط منطقة الشياح يرجح أن مصدره تشييع أحمد قصاص في الغبيري
Lebanon 24
سماع اطلاق نار في محيط منطقة الشياح يرجح أن مصدره تشييع أحمد قصاص في الغبيري
12/08/2023 10:58:23
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك
اطلاق نار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 93 سنة من تأسيسها... إفلاس سلسلة متاجر شهيرة
Lebanon 24
بعد 93 سنة من تأسيسها... إفلاس سلسلة متاجر شهيرة
06:01 | 2023-08-11
11/08/2023 06:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
13:11 | 2023-08-11
11/08/2023 01:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ظهرت فيه كـ"الباربي".. رقص نوال الزغبي يُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: مفكره نفسها بالعشرين (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ظهرت فيه كـ"الباربي".. رقص نوال الزغبي يُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: مفكره نفسها بالعشرين (فيديو)
04:18 | 2023-08-11
11/08/2023 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:46 | 2023-08-12
من التقى نصرالله خلال الساعات الماضية؟ (صورة)
03:41 | 2023-08-12
خير: الهيئة العليا للإغاثة تتابع اوضاع اللبنانيين في النيجر
03:29 | 2023-08-12
الآن.. هذا ما تشهدُه بيئة "حزب الله"!
03:21 | 2023-08-12
غادة عون: ها هو التدقيق الجنائي يثبت ما كنت قد توصلت اليه
03:15 | 2023-08-12
موقف للسفير الإيراني في لبنان بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية
03:06 | 2023-08-12
بلاغ من محافظ بيروت إلى شاغلي المستودعات المعدة لتخزين المواد على أنواعها
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 10:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24