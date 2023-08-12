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لبنان

اشتباكات ليلاً في بعلبك.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
12-08-2023 | 02:18
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تطور خلاف بين أشخاص من آل صلح وآخرين من آل حسن الى اشتباكات في مدينة بعلبك، استعملت فيها الاسلحة الرشاشة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم تشر المعلومات الأولية عن وقوع اصابات، أو خسائر بشرية.
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