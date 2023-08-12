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لبنان

فيلم لبنانيّ يخطف الأضواء في بلجيكا.. جائزة مُهمّة لعملٍ بارز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2023 | 02:30
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وسط أجواء الاحتقان التي يمرُّ بها لبنان، فاز فيلم "طرابلس06" عن فئة أفضل مخرج للأفلام القصيرة في مهرجان بروكسل كابيتال السينمائي.
 
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الفيلم الذي أنتجته قناة "الآن" (إخراج وسيناريو الزميل وسيم عرابي، ومنتج منفذ الإعلامي نبيل الرفاعي)، يجسّد وجع أهالي مدينة طرابلس شمال لبنان ويصور أزمة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا، بشكل مختلف تماماً، وهو يعتبر الأول من نوعه الذي يقوم بتصوير تلك المعاناة بمقاربة جديدة ومختلفة.

وللإشارة، فإنَّ الفيلم عرض في مهرجانات عديدة في بريطانيا وأميركا، وكذلك تم عرضه مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس في سينما لانتروبو بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية.

في حديثٍ عبر "لبنان24"، أعرب مُخرج الفيلم وسيم عرابي عن سعادتِه بوصول "طرابلس06" إلى قاعات المهرجانات الدوليّة، مُعتبراً أن هذا الأمر بمثابة مؤشرٍ على أنّ الفيلم لاقى صدى لدى العالم، وأن الأزمة التي يعيشها اللبنانيون قد لامست كان العالم.
 
 
وأكدَ عُرابي أنَّ الهدف الأساسي من إنتاج هذا الفيلم هو الوقوف الى جانب الفئات المهمشة والإلتفات الى معاناتها الكبيرة وإيجاد الحلول لوقف النزيف الحاصل والحد من الهجرة غير الشرعية التي لا تعني لبنان وحده فحسب، إنما أيضاً مختلف دول حوض المتوسط المقابلة للقارة الأوروبية.

ووجّه عرابي تحية إلى أهالي طرابلس، مشدداً على أنه سيبقى دائماً إلى جانب قضايا الناس هناك والعمل على إعلاء صوتهم كي يسمعه العالم.

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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