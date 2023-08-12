عبدالله زار بلدية سبلين ومركز تعاونية موظفي الدولة

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زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بلدية سبلين ومركز تعاونية موظفي الدولة الواقع في نطاقها، حيث تم الكشف على المركز الجديد المقترح، بعد إصرار المدير العام للتعاونية الدكتور يحي خميس، ورئيس بلدية سبلين محمد أحمد يونس على إبقاء المركز ضمن بلدة سبلين .وأشار عبد الله الى ان النائب جنبلاط، سيتكفل بتغطية إيجار المركز، من خلال هيئة الخدمات الأجتماعية في اقليم الخروب، حيث بوشر بالإجراءات اللازمة لنقل المركز، بالتعاون مع رئيسته هبة دغمان.