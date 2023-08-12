لبنانُ ليس سببهُ.. تهديدٌ كبير تواجهُه إسرائيل في الجليل و "مُخطّط" بارز يفشلُ تماماً!

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وحول الموضوع، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقالا ليوعاز هندل وزير الاتصالات السابق قال فيه: "إننا فقدنا الجليل من الناحية العملية.. هذه هي الحقيقة الماثلة في صيف 2023".وأشار ليوعاز في مقاله إلى أن "الحقائق تكشف كيف انتهت سياسة التخطيط للدولة في منطقة الجليل، حيث يقدر عدد سكانه من اليهود بـ 15 بالمئة فقط بالتزامن مع عودة الفلسطينيين إليه"، وأضاف: "النتيجة هي أننا ليس فقط أمام فشل المشروع الصهيوني لتهويد الجليل فحسب، بل إننا أمام وزراء يستيقظون صباحاً، وينامون ليلاً، مع الانقلاب القانوني".وأضاف: "إن وضع الجليل يكشف أن الحكومات اليمينية لم تفعل شيئا لأجيال طويلة لتهويده، خاصة في السنوات الخمس الماضية، بسبب غياب الاستقرار السياسي والحملات الانتخابية المتكررة، حيث لم تحظ هذه القضية بأي نقاش لا في الحكومة ولا بمجلس الوزراء".وأوضح أن "اليهود المقيمين في الجليل لديهم معدل بطالة أعلى بـ12% من المعدل العام في إسرائيل، ومعدل الجريمة أعلى بشكل ملحوظ، ومتوسط العمر المتوقع أقل بعامين، وعدد الأطباء 2.2 لكل 1000 شخص مقارنة بـ 5.4 في تل أبيب، وأسرّة أقل في المستشفيات للفرد بالإضافة لارتفاع تكاليف السفر، وارتفاع معدل الحوادث".وأكد أن "الخطر المحدق بالجليل يكشف أن رؤية بن غوريون هي إخراج الإسرائيليين من مركز الكيان إلى الجليل والنقب، إذ تنعدم احتياطيات الأراضي وسط فلسطين المحتلة، كما لا توجد فرصة لإيجاد حلول سكنية دون تحقيق هذه الرؤية".وتابع: "خلال الأشهر الـ7 الأخيرة الماضية، لم تسهم الحكومة بأي طريقة لمواجهة هذا التحدي الهائل، واللافت أنه في عهد نتنياهو تم حصار جزء كبير من هذه التجمعات السكانية اليهودية في الجليل، وحتى يومنا هذا، لم يقم أحد بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث".وأردف: "الواقع القائم في الجليل يستدعي منا تشكيل لجنة تحقيق، لأننا أمام قضية ليست هامشية في تاريخ الكيان، بسبب الموازنات القليلة، والنتيجة هي خسارة الجليل لأن المنظومة السياسية الإسرائيلية غير قادرة على المبادرة بخطوة استراتيجية تجاهه. كذلك، علينا التأكد قبل ذلك من وجود حكومة مركزية، ووحدة صهيونية تعرف كيفية تحديد الأهداف الاستراتيجية، والتوافق عليها، وتنفيذها، بينما الحكومة الحالية تغرق في خلافات حول البنود القانونية، ومعها الكيان بأسره".ويرتبط إحباط الاحتلال من الفشل في تهويد الجليل مع وثيقة أمنية أعدها كبار الضباط، خلصت إلى أن وجود أغلبية فلسطينية في قلب الجليل شمال فلسطين المحتلة يعتبر خطراً استراتيجياً على الكيان الإسرائيلي، ويعتبرون أن معارضة الحكومة لمخططات تنمية الاستيطان اليهودي في الشمال تزيد من مظاهر القومية العربية، مقابل ما تشهده منطقة الجليل من أقلية يهودية صغيرة أمام أغلبية عربية.وبحسب الوثيقة، فإن هذا الواقع الديموغرافي يشجع على ظهور وجهات النظر القومية بين فلسطينيي48، والتحريض ضد الكيان الإسرائيلي، زاعمين أن الطريقة الوحيدة لاستدراك هذا الوضع هي تعزيز الاستيطان اليهودي، وتغيير التوازن الديمغرافي.