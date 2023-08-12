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لبنان

تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:00
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89100 و 89400 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس  ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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