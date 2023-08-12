تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89100 و 89400 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.