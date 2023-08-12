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لبنان

بلاغ من محافظ بيروت إلى شاغلي المستودعات المعدة لتخزين المواد على أنواعها

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:06
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان،  بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه :
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"بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، يطلب إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات الكائنة في الطوابق السفلية من الأبنية القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت، التصريح لدى البلدية والتقدم بالمستندات التالية:

- ماهية البضائع والمواد المخزنة في المستودعات.

- المستند القانوني لإشغال المستودع ( صورة عن سند التمليك، أو صورة عن إفادة عقارية حديثة، أو صورة عن عقد إيجار مسجل لدى البلدية وفقاً للأصول).

- صورة عن هوية الشاغل للمستودع ( مالك أو مستأجر) مع العنوان ورقم هاتفه.

-  صورة عن الترخيص من الجهات المختصة للنشاط القائم وبوليصة التأمين في حال وجودها.

- تقرير فني موقع من مهندس مسؤول عن استيفاء المستودع لإجراءات السلامة العامة والحماية من المخاطر

والحريق ( مطافئ يدوية وآلية ضد الحريق، نظام إنذار ضد الحريق ...).

وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تقديم التصريح وإبراز المستندات والبيانات المشار إليها أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء، على كامل مسؤولية صاحب و أو شاغل المستودع".
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